​СМИ: «Польша решила снести все коммунистические памятники». Но на самом деле это не так

Сегодня, в значимую для России дату начала Великой Отечественной войны, парламент Польши принял поправку в закон о «запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий или объектов». В российской прессе этот факт преподнесли как желание поляков снести все памятники коммунистической эпохи.

Предварительно, по данным польского издания Rzeczpospolita, под этот закон попадает 490 памятников и монументов, находящихся на территории Польши. Но все не так драматично, как это подали многие СМИ.

На самом деле закон вступит в действие в течение трех месяцев со дня его принятия. Исторические объекты, признанные пропагандистскими, должны быть демонтированы за 12 месяцев. При этом не все из 490 памятников и монументов будут демонтированы: начала пройдет работа комиссии Института национальной памяти, по итогам которой будет вынесен вердикт, какие конкретно памятники попадут под демонтаж, а какие нет. Уже сейчас известно, что под снос не пойдут памятники, установленные на кладбищах, а также не выставленные на всеобщее обозрение, сообщает портал wiadomosci.onet.pl.

Напомним, что ещt в 2015 году сургутский бизнесмен Владимир Самборский пытался вести переговоры с Польшей, целью которых был перевоз исторического Памятника благодарности (копия монумента Воину-освободителю в Берлине, посвящен освобождению Польши от нацистов во время Великой Отечественной войны) из Мелеца в Сургут, дабы почтить память героев Войны. Стоит отметить, что сделать этого не получилось, так как к моменту получения предложения от сургутянина власти Польши перенесли памятник в менее людное место — в музей Польской народной республики Фонда минувшей эпохи в городе Руда-Слёнска.