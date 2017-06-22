​В субботу на берегу Черной реки пройдет масштабный open-air в защиту окружающей среды

Общегородская акция, посвященная уборке пляжа, под названием «Чистый берег» стартует 24 июня в 11.00 на берегу Черной реки (по дороге на п. Финский за водохранилищем ГРЭС-2). Мероприятие уже традиционно соберет сотни неравнодушных жителей города. Под энергичную музыку горожане совместят приятно с полезным: уборку мусора с побережья, а после смогут насладиться культурно-массовой программой.

«Акция проводится уже в восьмой раз. В прошлом году «Чистый берег» посетили около 200-300 человек, примерно такое же количество ожидается и в этом году, — рассказал siapress.ru начальник отдела охраны окружающей среды Семен Бондаренко, — open-air 2017-го года будет отличаться множеством новых DJ-ев и исполнителей».

«Формат мероприятия остается неизменным: собираются люди, убирают, слушаю музыку, играют в пляжный волейбол и бадминтон»,— поделился с siapress.ru автор проекта Сергей Нестеров.

Цель такого масштабного open-air– поддержание порядка на берегу водоема и повышение культуры бережного отношения к окружающей среде.

«Место проведения выбрано не случайно, т.к. берег реки загрязняется благодаря отдыхающим и мусору, который летит с дорог прямо в воду. За все время проведения экологической акции мы стабильно собираем одну грузовую машину как минимум. По окончании уборки мы вывозим мусор на специально предназначенные для этого площадки, — дополнил Сергей Нестеров. —Также в этом году нам удалось выйти на молодежные организации, которые радостно отозвались. И даже МЧС обратили внимание на эту акцию, после чего начали проводить подобное».