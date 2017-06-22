Наездники Югры определят лучшего в выездке и конкуре

27 июня в 10.30 в Ханты-Мансийске на поле конно-спортивного клуба "Мустанг" откроются традиционные региональные соревнования по выездке и конкуру. В состязаниях примут участие 50 лучших наездников Югры.

Свое участие в первенстве подтвердили клубы из трех муниципальных образований округа: Ханты-Мансийска (КСК «Мустанг»), Сургута (СОБ «Здоровье» УСС «Факел» ООО «Газпром Трансгаз Сургут» и Детско-юношеский конно-спортивный клуб «Белый Яр»), Нефтеюганского района (ЧК «Досуг»). Кроме того, гостями турнира станут наездники с Ямала (КСК «Купава» г. Ноябрьск).

Спортсменам предстоит бороться в трех категориях — дети, юноши и любители в возрасте от 16 лет и старше. В соревнованиях примут участие и наездники с ограниченными возможностями.