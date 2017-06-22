Югорские дети пройдут в Артеке "школу юного дипломата"

Десять детей из ХМАО отдохнут с 20 июня по 11 июля в лагере "Артек" на смене "Улыбка Саманты", названной в честь американской девочки Саманты Смит - посла доброй воли, которая побывала здесь в 1983 году.

«Артек» станет в эту пору Школой юного дипломата. Каждый лагерь превратится в своеобразный миротворческий корпус, со своей миссией и задачами. В рамках смены пройдут занятия, направленные на познание и изучение мира, народов, культуры, обычаев. Повышению дипломатической грамотности и расширению кругозора будут способствовать тематические «Эрудит-марафоны», ведение «словаря юного дипломата» в отрядном уголке. Итогом станет общеартековский брифинг, посвященный вопросам сохранения мира, а также природного и культурного многообразия.

Цель программы смены – расширение позитивного опыта межкультурного общения и творческого взаимодействия детей и молодёжи, укрепление дружбы между народами, объединение в стремлении к творчеству, миру и добру.