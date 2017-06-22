Житель Сургута стал лучшим донором России

Сургутянин Игорь Шедько одержал победу в национальном конкурсе «Лучший донор России – 2017», в номинации «Максимальное количество донаций крови и её компонентов». Его результат – 138 лечебных доз.

«В первый раз я сдал кровь в 2008 году, когда она понадобилась моей двоюродной сестре, которой делали операцию. Года два я не сдавал кровь, но затем постепенно вернулся к донорству», – рассказал Игорь о своем пути к награде.

Всего во Всероссийский день донора на сургутской станции переливания крови были награждены 10 самых активных доноров. В торжественной обстановке главный врач вручил им благодарственные письма и памятные подарки.

Как сообщает окружной департамент здравоохранения, сегодня в Сургуте проживают более 8,5 тыс. доноров, причём около 3 тыс. носят звание «Почётный донор России». В прошлом году свою кровь и её компоненты отдали более 22 тысяч югорчан. А с начала 2017 года в нашем регионе заготовлено более 18 тысяч литров донорской крови.