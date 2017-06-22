В администрации города рассказали, чем удивят сургутскую молодежь в 2018 году

Сегодня в администрации Сургута подвели итоги работы в области молодежной политики города за 2016 год. Также в рамках конференции поговорили о возможности внедрения новых проектов для вовлечения молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность Сургута.

«На сегодняшний момент отделом молодежной политики курируется три учреждения работы с молодежью, каждый из которых выполняет определенные функции и задачи, — рассказал начальник отдела молодежной политики администрации города Евгений Лаптев. — Одно из первых муниципальных автономных учреждений работы с молодежью — «Наше время». Главный блок работы учреждения — трудоустройство молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Около 2000 человек уже получили официальное трудоустройство».

Активно на конференции обсуждали плюсы и минусы вовлечения подростков в городские проекты, направленные не только на участие в управлении общественной жизни и патриотическое воспитание, но и на развитие добровольческого движения.

Накануне Дня молодежи отдел молодежной политики администрации организует несколько мероприятий: турнир по пляжному волейболу, экстремальный командный турнир «Тотальная крепость».

Кроме того, Евгений Лаптев рассказал о том, что нового отдел молодежной политики предложит молодому поколению в 2017 году: «Мы планируем провести городскую спартакиаду с работающей молодежью, а с 2018-го мы постараемся проводить ее на постоянной основе. Кроме того, мы хотим немного улучшить массовые проекты — «Сибирский легион» и «Наше время» — в связи с юбилеем двух этих учреждений. Также на следующий год мы хотим запустить конкурс проектов для молодежи, но для начала нам следует убедиться в том, что мы будем получать какие-либо привилегии и бонусы от округа. Сейчас я говорю не только об отделе молодежной политики, но и городе в целом».