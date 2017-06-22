Югорский фонд капитального ремонта дает рассрочку должникам

Югорский фонд капитального ремонта с начала 2017 года направил жителям автономного округа, которые имеют большую задолженность за капитальный ремонт, более 60 тысяч претензий. Наибольшее количество претензий направлено сургутянам — 28 661 претензия, на сумму более полумиллиарда рублей. На втором месте Нижневартовск — 13 544 претензии на общую сумму 283 млн рублей, на третьем Мегион — 4 645 претензий на общую сумму более 82 млн рублей. Также 1 106 претензий было направлено собственникам жилья в Ханты-Мансийске на сумму порядка 18 млн рублей.

После получения претензии жители должны оплатить имеющуюся задолженность по капремонту. В противном случае, фонд капитального ремонта подаст на собственников-неплательщиков в суд, и помимо задолженности собственники уплатят и судебные издержки. Как показывает практика, решения судами принимаются в пользу Югорского фонда капитального ремонта.

Если собственники не оплатят задолженность после решения суда, дело будет передано в службу судебных приставов. Выселить собственника жилья, накопившего крупную задолженность, невозможно, однако к нему могут быть применены различные санкции: могут арестовать счет или ограничить выезд за границу при задолженности свыше 10 тысяч рублей.

В связи с этим, Югорский фонд капитального ремонта принял решение о проведении акции и предоставлении шестимесячной рассрочки должникам за капитальный ремонт. Такую рассрочку могут получить собственники, имеющие большой долг за капитальный ремонт и не имеющие возможности погасить его разовым платежом. Рассрочку можно получить в любой момент до 1 сентября 2017 года, обратившись в Югорский фонд капитального ремонта с письменным заявлением.

«Предварительно необходимо будет оплатить не менее 30% от суммы его задолженности по взносам на капитальный ремонт на дату обращения в Фонд. После первого сентября этого года акция закончится, и соглашения заключаться не будут», — отметила временно исполняющая обязанности генерального директора Фонда Елена Дарибабина.

Также следует добавить, что предложение о рассрочке действует до тех пор, пока Фонд не обратится в суд. После обращения Фонда в суд рассрочка будет невозможна и необходимо будет оплачивать всю сумму целиком. Надо отметить, что полученная собственником претензия от фонда не является обращением в суд. Обращение в суд это следующий шаг Фонда после направления претензии неплательщику.