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Вадим Шувалов отчитался перед депутатами городской думы о первом годе своей работы главой

Проблемы есть, но парламентарии приняли отчет единогласно

Фото И. Швец
Фото И. Швец

Глава Сургута Вадим Шувалов на прошедшем заседании думы Сургута представил депутатам отчет о работе администрации за 2016 год, но, по сути, это был отчет за первый год работы градоначальника, избранного 28 июня и вступившего в должность 2 июля минувшего года.

В ходе отчета глава сообщил, что «прошедший год для Сургута был ориентирован на обеспечение стабильного социально-экономического развития». Безработица у нас почти самая низкая в округе, при этом прирост населения – самый большой в Югре (Сургут стал богаче на пять тысяч жителей за год).

Правда, есть и проблемы. Например, инвестиции в основной капитал по сравнению с 2015 году упали на 22 процента, строительная сфера – на 11,5 процентов (правда, жилищное строительство немного выросло – на 1,8 процента), оборот розничной торговли упал на 10,3 процента, объем оказанных услуг населению – на 12,8 процента. Самое главное – снижение на целых 21,7 процентов поступлений налоговых доходов в бюджет.

Понятно, что все эти проблемы можно объяснить общим экономическим спадом, который был в 2016 году и продолжается до сих пор. Например, даже если в абсолютных цифрах средние зарплаты и пенсии несущественно выросли, реальные доходы сургутян упали на 6,6 процента.

В числе своих приоритетов Шувалов назвал развитие городской среды, ремонт дорог, замену остановочных павильонов, улучшение подсветки города. Глава также планирует наводить порядок с наружной рекламой в городе, парковками и межеванием территорий. Среди конкретных проектов он назвал строительство второго «доходного» дома.

Депутаты единогласно приняли отчет градоначальника.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 167, комментариев: 2


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 12:46
Объективно, дороги делают, лесопарки, цветочки зенелеют и благоухают, чисто ( за исключение мест где "высококультурные" сургучане продолжают с завидным упорством гадить), коммуналка шепчет, мер даже из утюга и микроволновки вещает. в общем все как бы норм, дай да бог не упасть.
А то захватить власть то оно дело не хитрое, а вот удержать.......
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:10
Зая. Главное достижение - работа правым коленом. Или каким он там замшелых коррупционеров вышибает

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