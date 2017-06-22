Аналитики: Чаще всего россияне корректируют себе глаза, грудь и овал лица

Несмотря на кризис, россияне продолжают тратить деньги на улучшение своей внешности, ложась под нож пластического хирурга, или посещая косметологов. 12,1 миллиарда рублей потратили наши соотечественники на пластические операции и более ста миллиардов - на косметологов, сообщает результаты своего исследования аналитический центр Vademecum.

Чаще всего люди изменяли себе разрез глаз и форму век (блефаропластика – 22 процента), размер груди (18 процентов) и овал лица (11 процентов). Всего же за прошлый год в России было сделано 153,7 тысячи эстетических операций и 12 миллионов косметологических инъекционных процедур.