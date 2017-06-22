​За долги по квартплате могут лишить возможности продать жилье

Комитет по энергетике нижней палаты парламента предложил на слушаниях в Госдуме вновь вернуться к обсуждению законодательного запрета на продажу квартир, обремененных долгами за коммунальные услуги. Новый закон должен улучшить эффективность мер по укреплению так называемой платежной дисциплины в сфере коммунальных услуг и непосредственно в секторе энергоснабжения, сообщает «РГ».

Напомним, закон, ужесточающий санкции за неплатежи по ЖКУ, был принят осенью 2015 года. Пени и штрафы за просрочку заметно выросли, а коммунальщики получили расширенные возможности для введения ограничений потребления энергоресурсов для должников, и усилил ответственность за самовольное подключение к системам инженерно-технической инфраструктуры. Но, как показала практика, такие новшества не помогли снизить рост задолженности за комуслуги.