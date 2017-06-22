Aviasales: самый дорогой перелет этим летом обошелся россиянам в 756 тысяч рублей

Лето - период отпусков. И, если большая часть россиян копит деньги на отдых чуть ли не весь год, то есть и такие, которые готовы только за перелет отдать суммы, иногда в десятки раз превышающие среднестатистическую стоимость путевки.

Так, согласно данным турсервиса Aviasales, четверо взрослых этим летом отправятся бизнес-классом из Москвы в Париж за 756 тысяч рублей (хотя самые дешевые обошлись бы им на те же даты в 43 тысяч рублей на всю компанию).

Вторым по дороговизне стал перелет бизнес-классом из Москвы на Тенерифе. Семья из четырех человек отдала за билеты 713 тысяч рублей. Также в тройку лидеров входит перелет для двоих из Москвы в Сингапур (463 тысячи рублей).