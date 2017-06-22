Почтить память мэра Нефтеюганска, якобы убитого по заказу Ходорковского, соберутся представители 200 муниципалитетов страны

26 июня в Нефтеюганске состоится панихида, траурный митинг и вечер памяти, приуроченный к 19-й годовщине со дня гибели мэра города Владимира Петухова. Панихида пройдет на Городском кладбище. Место проведения митинга неизменно: аллея Комсомольской славы.

По словам федерального инспектора по Югре аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Дмитрия Кузьменко, в мероприятиях примут участие делегации более чем из 40 регионов страны: «Будут представители Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители муниципалитетов, общественники. Свое участие уже подтвердили более 200 руководителей муниципального, регионального и федерального уровней. Ожидается приезд полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, а также губернатора Югры Натальи Комаровой».

В этот же день запланировано проведение Всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность», в ходе которой отличившихся представителей местного самоуправления наградят медалью имени В.А. Петухова «Долг. Совесть. Честь».