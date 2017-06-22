Фанаты Джорджа Мартина ликуют: в сети появился трейлер нового сезона «Игры престолов» // ВИДЕО

Фанаты легендарного сериала ликуют: вышел официальный трейлер седьмого сезона «Игры престолов». Видео было опубликовано изданием Business Insider. В ролике показывают белых ходоков, подготовку к Великой войне, сражения и драконов.

Отметим, что новые эпизоды выйдут на канале HBO уже 16 июля. В сезоне будет семь серий. Он станет предпоследним для саги. Справка: «Игра престолов» — американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась на канале HBO 17 апреля 2011 года.