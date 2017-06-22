​На день рождения Цоя «Яндекс» превратил «Звезду по имени Солнце» в клип // ВИДЕО

В сети появился клип на культовую песню «Звезда по имени Солнце» в честь 55-летия со дня рождения Виктора Цоя, сообщает lenta.ru. Ролик опубликован на YouTube-канале компании «Яндекс». Как указано в подписи к видео, «Звезду по имени Солнце» исполняют современные петербуржцы: музыканты, актеры, студенты и простые прохожие. Клип длиною в пять минут снят одним дублем и изобилует десятками скрытых отсылок к песням, фильмам и жизни Цоя.

Справка: Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Он основал рок-группу «Кино». Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.