​Владимир Путин сказал учителям, что знание вторично, а важнее – воспитание патриотизма

Владимир Путин в Кремле встретился с классными руководителями, чьи ученики достигли лучших результатов на экзаменах, и рассказал им, что знания вторичны, а самое главное – воспитать правильное отношение «к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине», сообщает newsru.com.

«Получить знания – это непросто, современные особенно, широкие знания, но это все-таки вторичное по сравнению с воспитание человека», – сказал президент. И только с учетом получения этих знаний и правильного отношения к Родине, считает Путин, можно рассчитывать на то, что выпускники станут полноценными людьми.