Опять санкции! Теперь Россию хочет наказать Международный олимпийский комитет

​«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия?

Лет 10-15 назад он – самый обсуждаемый и самой перспективный проект буквально на всех этажах власти и бизнеса. И при этом о грандиозной затее начала ХХI века на удивление мало знают люди, от власти далекие.