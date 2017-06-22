Осенью, не позднее конца октября, Международный олимпийский комитет планирует ввести санкции против России за допинговые нарушения на сочинской Олимпиаде. Заявление президента МОК цитирует "Эхо Москвы". Комитет лишь хочет определиться со степенью наказаний, которые предстоит России и ее спортсменам.
Опять санкции! Теперь Россию хочет наказать Международный олимпийский комитет
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 10:26, просмотров: 156, комментариев: 0
Зачем Сургуту нужны любительские театры? //Независимый молодежный театр «Пацаны», ONLINE 22 июня в 16.00