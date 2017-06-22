Сегодня по всей стране проходят акции в память о погибших в Великой Отечественной войне

76 лет назад началась Великая Отечественная война. Акции в память о тех, кто погиб в те страшные годы, проходят по всей стране, в том числе, в Сургуте. Так, уже состоялось возложение цветов к Мемориалу славы, а в 12:30 на площадке Центра патриотического наследия пройдет традиционная встреча ветеранов «НА ПРИВАЛЕ».