​В топ-100 российских компаний по уровню выручки – четыре из Тюменской области

«РИА Рейтинг» опубликовал список из 100 российских компаний с самой выручкой по итогам 2016 года, рассказывает «РБК». Первое место занял «Газпром» с 6,1 трлн рублей, что даже немного выше уровня 2015 года. Его чистая прибыль – 951 млрд рублей.

«ЛУКОЙЛ» потеснил «Роснефть» на втором месте, получив 5,2 трлн рублей (на 9% меньше, чем в 2015). Компания Игоря Сечина заработала 5 трлн рублей.

Далее идут «Сбербанк» (3 трлн), «Газпром нефть» (1,7 трлн), банк ВТБ (1,3 трлн). Седьмое место занял «Сургутнефтегаз» – он показал 1,2 трлн дохода, и 62 млрд рублей убытков, что объясняется экспертами не какими-то провалами в работе компании, а элементарным движением стоимости рубля.

Компания «НОВАТЭК», базирующаяся на Ямале, оказалась на 15 месте с 570 млрд рублей выручки и неплохой для этого уровня прибылью – 257 млрд.

Югорская компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» (дочка «Славнефти») заработала 141 млрд рублей и расположилась на 49 строчке рейтинга. Ее чистая прибыль – 17,7 млрд рублей.

Еще одна компания родом из Югры – «ЮТэйр» получила 75 млрд рублей, из которых чистая прибыль составила 5,8 млрд. Она занимает 70 место в России по уровню доходов.