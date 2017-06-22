Обращение в приемную президента помогло жителю Нягани быстро оформить загранпаспорт

174 обращения за пять месяцев 2017 года поступило в приемную президента России в ХМАО. Об этом заявил главный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО Дмитрий Кузьменко.

По его словам, большая доля обращений касалась вопросов ЖКХ, предоставления жилья и выплат заработной платы.Так, например, удалось помочь жителю Нижневартовска, с которым работодатель рассчитался позже установленного в предписании срока исполнения. ООО «Строительно-промышленный комбинат» было привлечено в административной ответственности, а также обязано выплатить проценты за задержку выплаты заработной платы.

Редким случаем стало обращение жителя Нягани об оформлении заграничных паспортов членам семьи в ускоренные сроки связи со смертью брата заявителя. Помощь была оказана, а необходимы документы были получены достаточно быстро.

Деятельность приемной была проверена контрольным департаментом аппарата полномочного представителя Президента страны в УрФО на предмет своевременности и качества рассмотрения обращений граждан. Проделанная работа оценена положительно.