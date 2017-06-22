Сургутский матрос Евгений Патрушев: Я скрыл от родных, что поехал в Сирию

Сургутянин Евгений Патрушев , удостоенный правительственной награды за службу в Сирии, признался, что скрыл от родных информацию об участии в военной операции.

"Я служил на ракетном катере. В один из дней пришел приказ готовиться к походу в Сирию. Поскольку операция, которую предстояло выполнить нашей команде, была из разряда опасных, каждый должен был самостоятельно принять решение - участие в походе было добровольным", - говорит Евгений. О добровольном решении Евгения отправиться на службу в Сирию супруга Алина узнала буквально накануне награждения.

"Было тревожно за него, потому что все, что происходило в Сирии, было на слуху, и не всегда это были хорошие новости. И мы знали, что не все возвращаются оттуда живыми. Но самое страшное, что связи практически не было, только по возвращении обратно Женя связался с нами и сказал, что они вернулись в Россию", - рассказывает супруга.

О том, как служилось в Сирии, Евгений не распространяется – связан подпиской о неразглашении военной тайны. Признался только, что самым тяжелым испытанием для него стала жара. Перепад температур был колоссальным: выходили в поход - было около нуля, прибыли в Сирию – жара за тридцать. При этом судно и работающие двигатели нагоняли еще минимум 20 градусов.