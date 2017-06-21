Не дожали. Сборная России проиграла португальцам в матче Кубка конфедераций

Сборная России со счетом 0:1 уступила португальцам во втором матче Кубка конфедераций. Минимальное преимущество гостям турнира обеспечил Криштиану Роналду, головой вколотивший мяч в ворота Игоря Акинфеева на 8 минуте встречи.

Первый тайм откровенно не удался нашей сборной, россияне больше оборонялись и команда с Пиренейского полуострова была близка к тому, чтобы увеличить преимущество. Но уверенная игра российского вратаря помогла сохранить счет.

После перерыва наша команда заиграла быстрей, и опасные моменты чаще возникали у же у ворот соперника. К сожалению, настроя и мастерства не хватило, чтобы вырвать ничью.

"Игра иногда складывается не так, как мы хотим. В первом тайме частенько теряли мяч при выходе из обороны, поэтому до атак дело и не доходило, тем более до ударов. Во втором тайме удалось это исправить, и появились и атаки, и моменты, которые могли реализовать", - резюмировал после матча наставник сборной России Станислав Черчесов, чьи слова приводит "Чемпионат.ком".

После двух игр, наша команда пока занимает с тремя очками второе место в группе А. Решающей встречей за выход в полуфинал турнира для россиян станет игра со сборной Мексики, которая состоится 24 июня.