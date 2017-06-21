В Нижневартовске с крупной партией одурманивающего вещества задержан наркокурьер // ВИДЕО

В Нижневартовске сотрудники полиции, проводя обход территории пятого микрорайона, задержали 22-летнего парня, который оказался наркокурьером. При виде патруля молодой человек попытался скрыться. Однако убежать от стражей порядка парню не удалось.

«На вопрос: «По какой причине вартовчанин так отреагировал на полицию и есть ли у него при себе запрещенные к обороту вещества? – парень ответил, что с собой у него имеются наркотики. В ходе обыска у молодого человека обнаружены девять полимерных пакетиков. Согласно заключения экспертно–криминалистической лаборатории УМВД – изъятое вещество является наркотическим и его вес составляет 19.24 гр, что представляет собой особо крупный размер», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

Видео предоставлено УМВД России по г. Нижневартовску

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сам вартовчанин пока находится под подпиской о невыезде.