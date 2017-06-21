В Нижневартовск заходит еще одна крупнейшая федеральная сеть супермаркетов

В Нижневартовске откроется супермаркет торговой сети «Перекресток». Он будет располагаться в центре города - в строящемся ТРЦ Golden Park. Об этом сообщили в пресс-службе LCM Consulting.

«Супермаркет «Перекресток» расположится на 1 этаже комплекса и займет площадь 2 071 кв. м. В нем будет представлено более 15 000 наименований товаров, в том числе продовольственные товары повседневного спроса, блюда собственного производства, лучшие деликатесы со всего мира, продукция локальных производителей и фермерских хозяйств, а также необходимые товары для дома, товары для животных», - говорится в сообщении компании, выступающей эксклюзивным консультантом и брокером проекта.

Как отмечают в LCM Consulting, супермаркет «Перекресток» станет мощным якорем торгового комплекса Golden Park, а также надежным фундаментом для дальнейшей реализации целостной концепции ТРЦ, ориентированной на средний ценовой сегмент, и успешного формирования пула арендаторов проекта.

Напомним, что согласно концепции, в ТРЦ Golden Park будет представлено более 100 магазинов, в том числе универмаги ведущих транснациональных fashion-корпораций и супермаркеты крупнейших федеральных операторов во всех ключевых сегментах – детском, спортивном, бытовой технике и электроники, парфюмерии и косметики, брендовой одежды. Кроме того, ТРЦ Golden Park предложит масштабную досуговую зону, в состав которой войдут многозальный кинотеатр, масштабный и уникальный для города семейный развлекательный центр, современный фитнес-центр, рестораны с панорамным видом на город, кафе, фудкорт. Переговоры как с федеральными, так и с транснациональными ритейл-компаниями сейчас ведутся при участии компании LCM Consulting.

Открытие супермаркета «Перекресток» в городе Нижневартовске будет приурочено к началу работы торгово-развлекательного центра Golden Park, которое намечено на IV квартал 2018 года.

Добавим, сейчас в столице Самотлора уже работают представители нескольких федеральных сетей – магазины сети «Манетка», «Красно & белое», «Карусель», с недавнего времени магазины «Пятерочка», а также местная сеть «Славтэк-СПМ».