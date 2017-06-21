Не смотрел, но отлучаю. Посмотревших "Матильду" священники не допускают до причастия

Прихожан, посмотревших фильм Алексея Учителя «Матильда» на закрытых показах, организованных создателями фильма, отлучили от святого причастия на шесть месяцев в церквях и монастырях. Об этом изданию РБК заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой", – сказала народный избранник. При этом сам режиссер назвал информацию о закрытых показах ложью. По его словам, фильм еще не готов, и кроме представителей власти его рабочую версию никто не видел. добавив, что никто, кроме представителей власти, не смотрел рабочую версию картины.

Как напоминает Meduza, Поклонская неоднократно обращалась в прокуратуру с просьбой проверить фильм Алексея Учителя «Матильда», посвященный роману Николая II и балерины Матильды Кшесинской, на предмет оскорбления чувств верующих.

Все проверки, проведенные правоохранительными органами, каких-либо нарушений в фильме не нашли. В свою очередь экспертизы трейлеров и сценария «Матильды», проведенные по заказу Поклонской, обнаружили оскорбление чувств верующих.

При этом, сама Поклонская, по собственному признанию фильм смотреть, не собирается. Выход картины на широкий экран назначен на 25 октября.