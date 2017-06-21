Ураган из Тюмени к нам не придет. МЧС дает благоприятный прогноз на завтра

Как сообщает управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 22 июня опасных и неблагоприятных стихийных явлений на территории нашего региона не предвидится.

В течение суток на территории Югры ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +10,+15 ºС, по западным районам до +5 ºС, днем +21,+26 ºС.

Напомним, что в минувшие выходные соседей из Тюмени накрыл настоящий шторм. Разгулявшаяся стихия повалила множество деревьев, оставило без света нескольких тысяч человек. Из-за шторма пострадала набережная реки Туры - одна из главных достопримечательностей областного центра.