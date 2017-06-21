Мегионские лесоводы стали лидерами ХМАО по сбору макулатуры. И спасли 20 деревьев

Мегионское лесничество и лесхоз стали лидером Югры по сбору макулатуры в рамках международной экологической акции "Спасти и сохранить", которая прошла в регионе в конце мая - первой половине июня.
С помощью жителей Мегиона, детей и взрослых, сотрудники лесничества за 20 дней смогли заготовить около 2 тонн бумажного сырья. В Сургутском районе ученики средней школы № 1 пгт Белый Яр сдали в лесничество более 1,5 тонн бумаги. Ребята из Нижнесортымской школы поддержали инициативу своих коллег из Белого Яра и собрали свыше 300 килограмм вторсырья.
Специалисты Кондинского лесничества и воспитанники школьного лесничества «Боровичок»провели сбор бумажной продукции в виде соревнований между классами начальной и средней школы. Присоединились к акции и сотрудники отделения почтовой связи. Они собрали более 150 килограмм бумажных отходов. Откликнулись и пенсионеры поселка – ими сдано около 100 килограмм макулатуры. Всего в рамках акции «Макулатура, сдавайся» в Кондинском районе было принято около 500 килограмм бумаги различных сортов.
По 150 кг макулатуры собрали в школьном лесничестве «Лесовичек» (пгт. Октябрьское, Октябрьское участковое лесничество),школьном лесничестве «ЭКОС», Унъюганскойсредней школе №1 и Белоярском лесничестве. По классификации видов бумажного вторсырья была собрана макулатура марки МС-7Б – это книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, тетради, блокноты и плакаты.
Из здания Департамента недропользования и природных ресурсов Югры вывезли 100 килограммов бумаги, специалисты Юганского лесничества собрали 40 килограммов, а лесоводы Урая сдали на переработку 72 килограмма макулатуры.
Лесоводы Югры подсчитали, что если 100 килограммов переработанной макулатуры позволяют сохранить одно живое дерево, то участники акции спасли около 50 деревьев.
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