Самолет НАТО попытался напугать Шойгу в воздухе // ВИДЕО

Истребитель F-16 ВВС НАТО опасно приблизился к самолету Министерства обороны России, на борту которого находился глава ведомства Сергей Шойгу.

Как сообщает Meduza, инцидент произошел во время полета над нейтральными водами Балтийского моря. Шойгу и сопровождавшие его лица летели в Калининград на выездное заседание коллегии Минобороны.

На пути истребителя НАТО встал Су-27, сопровождавший самолет Шойгу. Су-27 «продемонстрировал вооружение», качнув крыльями. После этого F-16 удалился.

Видео инцидента появилось в сети.