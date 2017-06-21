CCD-код не подскажете? Мошенники сняли с карточек жителей Сургутского района более 100 тыс. рублей

Два жителя Сургутского района 1962 и 1990 годов рождения стали жертвами мошенников, которые сняли с банковских карт потерпевших более 100 тыс. рублей.

Как сообщает окружное управление МВД, злоумышленники действовали по одинаковой схеме. Они звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками банков. Правонарушители сообщали, что с карты произошло незаконное списание денежных средств и нужно проверить состояние счета. Граждане сообщали мошеннику данные своей карты, в том числе и CCD-код, расположенный на задней стороне карты.

В настоящий момент следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злодеям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность. Ни в коем случае никому не передавайте данные своих банковских карт. Помните, что CCD-код дает мошеннику доступ ко всем вашим счетам. Если вам звонит сотрудник банка и интересуется данными вашей карты, незамедлительно прервите разговор и перезвоните в банк самостоятельно по номеру указанному на оборотной стороне карты, или лично обратитесь в ближайшее отделение банка.