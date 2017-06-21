У кого денег больше? Югорский банк вошел в ТОП-100 финучреждений страны по объему активов

«Сургутнефтегазбанк» вошел в первую сотню российских банков по объему активов на 42 месте. Рейтинг, составленный по состоянию на 1 июня 2017 года, подготовило агенство «РИА Рейтинг».

Согласно исследованию, объем активов банка на начало месяца составлял 200,4 млрд рублей, что на 51,3% больше, чем по состоянию на 1 января 2017 года. За 2016 год активы выросли на 19%. По сравнению с предыдущим рейтингов финансовое учреждение поднялось сразу на 13 пунктов

В ТОП-100 попал еще один представитель «большой Тюменской области» - «Запсибкомбанк», прописанный в Тюмени. Его активы оцениваются на уровне 115 млрд — это 62 место рейтинга. За прошедший год богатство банка увеличилось на 10,8%.