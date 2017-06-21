Продать не успел, но сел на девять лет. В Сургуте осудили наркоторговца

Девять с половиной лет проведет колонии строго режима незадачливый наркоторговец из Сургута, который в составе группы попытался сбыть наркотики в особо крупном размере. Такое наказание предусмотрено ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Сургутский городской суд установил, что 28-летний сургутянин получил для дальнейшего сбыта более 2 кг синтетических наркотиков. Однако продать «товар» не успел, поскольку был задержан полицией.

Отметим,что суд в своем решении полностью согласился с позицией государственного обвинителя.