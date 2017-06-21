Сургутский матрос, вернувшийся из Сирии, награжден специальной медалью по приказу Сергея Шойгу

Сегодня в военном комиссариате по городу Сургуту и Сургутскому району ХМАО-Югры прошло награждение сургутского матроса Евгения Патрушева за участие в военной операции в Сирии.



Приказом № 349 министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу от 10 июня 2016 года Евгений был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».

В военный комиссариат Евгений пришел со своей женой и новорождённой дочерью. Награждение проходило под аплодисменты присутствующих.

Поздравил моряка и военный комиссар по городу Сургуту и Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Халил Фаттахов: «Поздравляем Евгения с этой наградой, это очень серьезная награда. В будущем нам бы, конечно, хотелось, чтоб таких участий в боевых действиях было меньше. Хотелось бы, чтобы на Земле всегда оставался мир и доброта».