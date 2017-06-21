​Минтруд рассказал, сколько будем отдыхать в 2018 году. Праздников набралось на 28 дней

В проекте предложено перенести некоторые выходные дни. Согласно плану ведомства, отдыхать в праздники в следующем году будем в общей сложности 28 дней. В частности:
- Новогодние каникулы продлятся с 30-го декабря по 8-е января;
- День защитника Отечества - с 23- го по 25-е февраля;
- Международный женский день — с 8-го по 11-е марта;
- Праздник Весны и Труда — с 29-го апреля по 2-е мая
- День Победы — только один выходной (собственно 9-е мая);
- День России и День народного единства будем праздновать по три дня (с 10-го по 12-е июня и с 3-го по 5-е ноября соответственно).
Теперь календарь Минтруда должен быть одобрен правительством России.
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