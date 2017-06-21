Еще одному сургутскому ветерану установили пожарный извещатель

Сотрудники ОНДиПР (по г. Сургуту) проводят работу, направленную на своевременное обнаружение пожара и минимизацию гибели и травматизма социально неадаптированных и маломобильных групп населения путем установки автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) с GSM-модулем. Одним из тех, кому установили такой прибор, стал ветеран ВОВ Зинченко Иван Давыдович 1925 года рождения, проживающий в Сургуте.

Автономный пожарный извещатель — это специальное устройство, реагирующее на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения веществ и материалов, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.

Как отмечают в МЧС, траты на установку пожарного извещателя несоизмеримо меньше, чем ущерб от возможного пожара





Ключевым факторами, позволяющими значительно снизить вероятность гибели и травматизма социально неадаптированных, маломобильных граждан, являются своевременное обнаружение пожара, незамедлительное сообщение о нём в пожарную охрану, а также оповещение о возникшей опасности соседей, способных оказать существенную помощь по эвакуации из опасной зоны.

Одним из технических решений, способствующих достижению указанных целей, является оборудование мест проживания социально неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями с функцией автоматического оповещения о пожаре подразделений пожарной охраны и рядом проживающих граждан.

Наиболее эффективными и экономически обоснованными являются автономные пожарные извещатели с GSM-модулем, позволяющие при обнаружении пожара издавать звуковое оповещение, а также направлять сигнал о пожаре посредством сотовой связи на телефонные номера в виде звонков и СМС.

Вывод сигнала обеспечивается преимущественно в подразделение пожарной охраны Сургута либо на штатный мобильный телефон единой дежурной диспетчерской службы Сургута (ЕДДС – 112).

Вне зависимости от главного адресата, также дополнительно программируются резервные адресаты (социальный работник, староста населённого пункта, рядом проживающие родственники, соседи и пр.).

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем потери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь.