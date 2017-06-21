Почему украсть велосипед в Сургуте — элементарно

20 июня сотрудники УМВД города Сургута провели пресс-конференцию на тему самой злободневной проблемы летнего сезона — краж велосипедов.

На сегодняшний день в УМВД города Сургута уже поступило 31 сообщение, зарегистрировано 21 преступление, раскрыты — 11.

Главной причиной массовых краж сотрудники УМВД назвали безразличное отношение к своему имуществу. Зачастую велосипеды оставляют в подъездах, около магазинов, возле детских площадок, а также используют некачественные противоугонные тросы, которые не могут остановить злоумышленников.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Игорь Топчиев посоветовал сургутянам «не дешевить» и перейти на противоугонные тросы российского производства: «Хотелось бы особое внимание обратить на то, что чаще всего кражи велосипедов совершаются либо свободным доступом, либо путем перекусывания (противоугонных тросов. — Прим. ред). Люди пристегивают велосипед противоугонными приспособлениями. Вроде они и металлические, а перекусываются они элементарно, очень легко. Даже несовершеннолетний в возрасте 13 лет, были случаи, спокойно кусачками перекусывает и спокойно забирает велосипед. Именно поэтому нужно покупать тросы российского производства, в них, как правило, металл не такой мягкий, как у китайских».

Кроме того, Игорь Топчиев настоятельно рекомендовал родителям юных велосипедистов проводить больше профилактических бесед со своими детьми. А также посоветовал не оставлять своих «железных коней» в подъездах; в случае, если есть необходимость оставить велосипед возле магазина, использовать качественные противоугонные тросы и ставить свой транспорт под камерами, чтобы в дальнейшем, в случае кражи можно было «увидеть» злоумышленника.

По сравнению с прошлым годом количество краж двухколесных увеличилось: в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 19 преступлений, в этом году — уже 21. Сообщений в прошлом году было всего 25, а в этом году — 31. В прошлом году на данный период из 19 преступлений было раскрыто 15, сейчас в розыске находятся порядка 10 велосипедов.