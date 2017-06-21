Время бояться! МИД России заявил, что придумает ответные санкции против США

Ответ на западные санкции будет, как всегда, ассиметричным

Россия разработает ответные санкции против США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает "Эхо Москвы". В свою очередь, вступившие в силу санкции США против России он назвал "безответственным подходом к отношениям" с нашей страной и добавил, что "в условиях вашингтонского зазеркалья наша логика и наши доводы просто игнорируются".

Напомним, что в новый санкционный список США попали некоторые российские чиновники, в основном, работающие в Крыму, а также "Транснефть" со всеми "дочками", некоторые банки, открывшие филиалы в Крыму, и структуры самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Также напомним, что ответом на западные санкции в 2014 году стало продуктовое эмбарго против стран, "недружественных к России". Это привело к росту инфляции, гигантскому росту цен на продукты в стране и последующим показательным акциям по уничтожению "вражеских" продуктов.

Какими будут "ответные санкции" сейчас — можно только гадать.