Сибирский характер: как брокеры становятся героями

Финансовая группа БКС* 20 июня отмечает 22 года с момента своего основания. За два десятилетия компания достигла лидерских позиций на рынке финансовых услуг России и пришла к уникальной философии работы с клиентами, основанной на личном финансовом планировании и долгосрочном доверительном сотрудничестве. Обратившись в любой из офисов под вывеской «БКС Премьер», клиент может быть уверен, что за его инвестиции отвечают профессионалы с большой буквы.

И, уже традиционно, накануне праздника несколько команд от компании БКС из разных городов России приняли участие в нашумевшем проекте «Гонка Героев» в городе Новосибирск. Что символично, именно в Новосибирске в 1995 году и началась история ФГ БКС.

В жаркий день 17 июня наряду с 2 тысячами участников со всех уголков России пять взводов компании из Барнаула, Томска, Омска, Новокузнецка и, в том числе, Сургута стойко прошли все испытания. Соревнования проходили на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища Министерства обороны РФ. Участники гонки преодолели 35 различных препятствий на дистанции в 8 километров по пересеченной местности.

«Такие гонки – это экзамен для себя, оценка физических и волевых качеств, стойкости и терпения при прохождении препятствий. Можно сдаться и обойти. А можно пытаться снова и снова. Сейчас быть в хорошей физической форме – мировой тренд. Клиенты, партнеры, коллеги смотрят на то, как ты физически развит, насколько силен в самодисциплине. Иначе как ты можешь другим об этом рассказывать », — рассказал об опыте участия региональный управляющий сибирского региона «БКС Премьер» Евгений Поликарпов.

«Мы показываем людям, что такое настоящее воинское братство. Мы хотим, чтобы они поняли в реальной жизни на своем примере, что есть такие жизненные приоритеты как мужество, доблесть, поддержка ближнего, работа в команде, - отметил в свою очередь директор по связям с общественностью проекта "Гонка героев" Игорь Юртаев**.

В БКС отмечают, что ценности проекта во многом совпадают с философией сотрудников компании. Это ответственность за свою жизнь в стремлениях, поступках и результате, целеустремленность и воля, командный дух и взаимовыручка. Без этих ориентиров не достичь результатов ни в спортивных соревнованиях, ни в бизнесе.

Руководитель Сургутского филиала «БКС Премьер» Виталий Раужин так описал свои впечатления от «Гонки»: «Когда ты уже оказываешься на полигоне, видишь другие команды, полосу препятствий, в голове лишь одна установка – на победу! Нельзя сдаться на половине пути, нельзя отказаться от какого-либо испытания, нельзя оставить кого-то позади, иначе ты подведешь свою команду. И именно осознание того, что от тебя зависит общий результат и дает силы преодолеть все этапы. Это очень похоже на философию персонального финансового планирования – всегда важно определить цели, нести ответственность за своих клиентов и помнить о конечном результате, которого вы вместе хотите достичь».

*ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.

**http://военное.рф/2015/194702/