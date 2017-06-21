Спасатели недалеко от Когалыма разыскивают 10-летнего мальчика: он мог утонуть

В районе города Когалыма спасатели зонального поисково-спасательного отряда «Ценроспас-Югория» проводят поисково-спасательные работы. Ранее им стало известно, что на Ингун-Ягун пропал десятилетний мальчик.

«Спасатели при помощи водолазного снаряжения обследуют дно реки, а также надводным осмотром — береговые линии. Всего за 20 июня обследовано 1200 кв. м водной акватории. Поиски результатов не дали», — сообщили в информационно-аналитическом отделе учреждения «Центроспас-Югория».

Напомним, что в Нижневартовске также продолжаются поиски утонувшего в прошлом году в районе старой части города ребенка. Родственники мальчика во время «прямой линии» с главой государства обратились к Владимиру Путину за помощью.

«Прошу вас дать нам возможность его похоронить. Прошу вас попросить городское МЧС выделить аппарат для подводного исследования Гном 5 ям на реке Обь. Дать силы МЧС в виде 1 лодки для визуального осмотра 2 раза в неделю от места гибели до деревни Вата», — говорится в сообщении.