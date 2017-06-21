​Очевидцы сняли на видео аварийную посадку самолета «ЮТэйр», летевшего из Сургута в Тюмень // ВИДЕО

Накануне вечером в аэропорту «Рощино» аварийную посадку совершил борт «ЮТэйр» (рейс №119 из Сургута в Тюмень). Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, у самолета были проблемы с шасси. Все аварийные службы были стянуты на место посадки, но их помощь не потребовалась – все прошло в штатном режиме. На портале 72.ru выложили видеозапись этой посадки.