BBC: Даже неудобные вопросы в sms-сообщениях на прямой линии были согласованы с президентом

Даже те неприятные вопросы Владимиру Путину, что всплывали на экране во время прямой линии, прошедшей 15 июня, были согласованы с президентом, рассказывает BBC со ссылкой на одного из работников эфира. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что вопросы из sms никак не модерировались и были неожиданностью для Путина.

Напомним, что среди тех самых неудобных вопросов были, например, «Не пора ли вам на покой?», «Скажите, вам не дают покоя лавры Брежнева» и другие, касающиеся долго пребывания президента на посту.