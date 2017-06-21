​СМИ: Владимир Путин даст регионам больше денег и самостоятельности в рамках избирательной кампании

В прессе появилась информация о том, что Кремль даст регионам больше денег и полномочий, и это станет одним из пунктов предвыборной кампании Владимира Путина на 2018 год. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Известия». Якобы речь идет о том, чтобы дать толчок развитию на местах, потому что сейчас губернаторы очень сильно зависят от центра и нынешняя система никак не стимулирует глав регионов к продвижению собственной экономики.

Более того, последние решения федеральных властей в этой области демотивируют качественную работу даже в регионах-донорах – напомним, что весной этого года у них забрали 1% от получаемых налогов на доходы предприятий, чтобы распределить эти деньги между нуждающимися территориями. Даже депутат Госдумы от Югры Александр Сидоров в эфире siapress.ru отметил, что это решение негативно повлияет на экономику на местах. Об этом же в своем блоге писал главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов, указывая на то, что в конечном итоге подобная политика способствует лишь распределению бедности по всей стране.