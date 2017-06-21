​Югорчанин Александр Дмитриев стал лучшим всадником сборной России в паралимпийской выездке

Всадник из конноспортивного клуба «Мустанг» Александр Дмитриев показал лучший результат в сборной России на Международном турнире в итальянском Казорате-Семпьоне, сообщает департамент спорта Югры. На прошедшем соревновании «Кубок Италии CPEDI» по паралимпийской выездке Александр на лошади Лас-Вегас занял 3 место в командном призе и 3 место в личном зачете. Оба раза он превзошел всех коллег по сборной.

Паралимпийский конный спорт – это новейшая дисциплина ФЕИ. В настоящее время паралимпийская выездка – единственный вид конного спорта, который включён в программу Паралимпиады.