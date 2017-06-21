​Вузы Югры набирают первокурсников. На каких направлениях бюджетных мест стало больше?

В вузах Югры на стартующий учебный год будет на 221 бюджетное место больше, чем раньше – то есть почти 2 700. Какие специальности получили преференции: на 61 место (до 424 мест суммарно в ЮГУ, СурГУ и НГУ) увеличили инженерно-техническое направления, на 160 мест – гуманитарные специальности.

Как сообщили siapress.ru в приемной комиссии СурГУ, там появилась новая специальность "Экономическая безопасность", на ней окружной бюджет оплатит обучение 15 первокурсников. В университете ожидают, что она будет пользоваться большой популярностью среди абитуриентов.

В СурГПУ, который входит топ лучших педагогических вузов страны, добавились 20 бюджетных мест по педагогике. В университете ожидают, что абитуриенты будут по традиции "осаждать" специальности преподавателя обществознания, физкультуры, литературы и истории, а также менеджмента и экономики.

Как сообщает департамент образования округа, больше мест стало и в среднем профессиональном образовании – там наберут почти 5300 первокурсников (на 255 больше, чем годом ранее). На 130 мест больше получили технические специальности (нефтяники, строители, электро- и теплотехники и т.д.).

Напомним, что в ходе прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой на вопрос о возможном сокращении бюджетных мест в вузах глава региона ответила, что подобного не будет, и возможность учиться в местных университетах и ссузах у югорчан будет неизменно высокой.