​Жители Югры «скинулись» на капремонт семью миллиардами рублей. Из них почти два миллиарда – из Сургута

За всю непростую историю сборов за капремонт в нашем регионе жители отправили в соответствующий фонд более семи миллиардов рублей – и это только 80 процентов от запланированной суммы. Больше всех заплатили сургутяне – 1,85 млрд рублей, но зато экономическая столица, несмотря на объемы, все же не демонстрирует высокую собираемость – она сейчас около 70,6 процентов, как сообщает в Фонде капремонта. В этом плане положительный пример соседу показывает Нижневартовск – он за последний год подтянулся к среднеокружному значению, собрав 77 процентов от заявленной суммы.

Ну а самый дисциплинированный город Югры в этом плане – Когалым, где с собираемостью денег в фонд может соперничать только рейтинг президента в Чечне – 99,9 процентов.

Если говорить об использовании этих 7 млрд рублей, то 4,5 млрд уже отработаны, а на еще 2,5 млрд заключены контракты, работа по которым уже идет.