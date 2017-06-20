​Под новый виток американских санкций попали Транснефть, крымские чиновники и "Ночные волки"

Сегодня, 20 июня, США опубликовали "новичков" санкционного списка. В него вошли 19 физических лиц, многие из которых сейчас занимают официальные должности в Крыму, а также в ДНР и ЛНР. В числе новых потенциальных героев России по санкционному принципу, в частности: спецпредставитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Крым и г. Севастополю Вадим Булгаков, начальник УФМС России по республике Крым Петр Ярош, прокурор республики Крым Олег Камшилов, замминистра экономического развития Сергей Назаров, бывший заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ныне министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, президент холдинга охранных структур «Волк» Геннадий Никулов, член совета директоров «Открытие холдинга» Ольга Плаксина, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и др.

Примечательно, что сургутянин Владимир Базаров, работающий заместителем губернатора Севастополя, в санкционных списках не замечен. По крайней мере, пока.

Организации, попавшие под раздачу на этот раз, это, например, банки, открывшие представительства в Крыму, а также "Транснефть" вместе с целой массой "дочек". Интересно, что в список попал байк-центр "Ночных волков".

К слову, ранее, 1 июня, в этом списке уже оказалась Независимая нефтегазовая компания Эдуарда Худайнатова, который ранее руководил "РН-Юганскнефтегаз".