В Мегионе демонтируют детский городок супермодели Натальи Водяновой

Власти Мегиона приняли решение демонтировать развлекательный комплекс «Каравелла», который десять лет назад был построен за счет средств супермодели Натальи Водяновой и ее благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Об этом на очередной встрече с жителями Мегиона сообщил главой города Олег Дейнека. Причиной для таких мер стала изношенность комплекса.

«Администрацией города ведутся переговоры с фондом Натальи Водяновой о приобретении новых конструкций, предназначенных для активного отдыха детей», - добавил мэр.

Напомним, торжественное открытие игровой площадки состоялось в 2007 году. Тогда на мероприятие Наталья Водянова прибыла вместе с супругом - лордом Джастином Портменом. На тот момент построенная детская площадка в Мегионе по своим размерам, функциональности и дизайну не имела аналогов во всей Тюменской области.