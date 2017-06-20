Драмтеатр из Нижневартовска выступит в столице УрФО на фестивале «Коляда-Plays»

Нижневартовский драматический театр представит Югры на ежегодном фестивале современной драматургии имени Николая Коляды. Мероприятие стартовало сегодня в Екатеринбурге и завершится 29 июня. Всего в «Коляда-Plays» принимает участие более 20 трупп не только из России, но и Македонии, Казахстана, Венгрии и других стран. Зрители увидят в рамках фестиваля около 40 постановок. Для этого организаторы задействуют восемь площадок.

Югорчане на суд зрителей представят пьесу в одном действии «Посадить дерево». По сюжету спектакля, отец вместе с сыном отправляются за город, чтобы посадить дерево. Дом построен, сын есть, осталось самое простое. Однако обычная работа заканчивается цепью абсолютно непредсказуемых событий.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры - Маргарита Зайчикова. Как стало известно siapress.ru, проект постановки спектакля стал Лауреатом Всероссийского конкурса по поддержке современной драматургии Министерства культуры России.

Добавим, жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть спектакль в гранатовом зале «Коляда-театра», который расположен по адресу: проспект Ленина, 97.