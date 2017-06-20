АИЖК: «Ипотека в России к 2025 году может упасть до европейских 5%» Хотя в Европе ставка еще меньше

К 2025 году ипотечная ставка в России может упасть до 5%, заявил замгенерального директора Агентства ипотечно-жилищного кредитования Денис Филиппов. Он сказал это на Международном бизнес-форуме недвижимости, сообщает newsru.com.

В апреле 2017 года ипотека уже достигла минимальных значений за пять лет — 11,45 процента и, как говорят эксперты, будет снижаться. Вообще федеральная власть ставит задачу снизить эту процентную ставку до 6-7, а АИЖК полагает, что этот уровень достижим в ближайшие два года.

Тем не менее, в большинстве европейских стран ставки еще ниже — в районе 2-3 процентов. В Швейцарии, Финляндии и Швеции они и того ниже, а в Дании вообще отрицательный процент — то есть банк выплачивает заемщикам (!!!) проценты, а не наоборот.

Однако в бывшем СНГ Россия находится на четвертом месте по дороговизне ипотеки — выше в Белоруссии (30%), Украине (21-23%) и Молдавии (13-15%).