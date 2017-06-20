Всего два российских перевозчика попали в топ-100 лучших авиакомпаний мира

Лучшей авиакомпанией мира по версии британской консалтинговой компании Skytrax стала Qatar Airways. За ней следует Singapore Airlines и японская ANA All Nippon Airways, сообщают «Ведомости». Далее в десятке идут авиакомпании из Гонконга, Тайваня, Германии, ОАЭ, Китая и Индонезии.

Российский «Аэрофлот» оказался на 30-м месте рейтинга. Еще одна отечественная авиакомпания, пробившаяся в список лучших — S7 Airlines. Собственно, это вторая по пассажирообороту компания после Аэрофлота.

Напомним, что базирующася в Югре авиакомпания «ЮТэйр» занимает четвертую строчку в России.