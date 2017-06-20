Многомесячные минимумы обновили самые любимые широкой публикой показатели экономики России – курс рубля и цена на нефть. Как пишет «Эхо Москвы», евро впервые с начала декабря 2016 года стоит больше 66 рублей, а доллар – больше 59 рублей. Марка нефти Brent упала ниже 46 долларов.
Цена на нефть и курс рубля «пробивают» минимумы этого года
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