​Цена на нефть и курс рубля «пробивают» минимумы этого года

Многомесячные минимумы обновили самые любимые широкой публикой показатели экономики России – курс рубля и цена на нефть. Как пишет «Эхо Москвы», евро впервые с начала декабря 2016 года стоит больше 66 рублей, а доллар – больше 59 рублей. Марка нефти Brent упала ниже 46 долларов.