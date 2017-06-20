​22 июня 2017 года сургутяне смогут узнать судьбу своих родственников, не вернувшихся с Великой Отечественной войны

В Сургуте при поддержке администрации города и Ханты-Мансийского отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» стартует проект «Судьба солдата», который позволит найти без вести пропавших солдат во время Великой Отечественной войны. Уже 22 июня начинается работа площадок по сбору заявок:

с 12:00 до 18:00 по адресу г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46 (ТЦ «Союз»); с 10:00 до 16:00 по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков 22 (СурГУ); с 13:00 до 15:00 по адресу г. Сургут, ул. Просвещения 7/1 (МБУК Сургутский краеведческий музей).

На этих пунктах нужно будет заполнить анкету, чтобы в дальнейшем организаторы смогли найти информацию по солдату, где нужно будет указать все возможные данные о военнослужащем. Форма анкеты — здесь .

«Мы работаем с объединенной базой данных Министерства обороны. — рассказал siapress.ru руководитель региональной общественной организации «Союз поисковых формирований «Долг и память Югры» Татьяна Астафьева. — Также при необходимости у нас есть возможность сотрудничать с другими архивами, использовать различные поисковые программы для установления необходимой информации о солдатах, которые так и не вернулись с войны».

Как объяснила Астафьева, очевидно более удобный вариант подачи заявки через интернет не очень подходит к этому случаю. Это связанно с тем, что при заполнении анкеты необходимо дать согласие на предоставление возможной компрометирующей информации о военнослужащем (такой как, например, военный трибунал, переход на сторону противника, дезертирство и т.п.). «Лучше всего обратится в пункт приема заявок, так как при отсутствии какой-либо информации о военном мы сможем обратимся к ОБД Министерства обороны», — дополнила Татьяна Астафьева.

Также проект позволяет отыскать военнослужащих, которые, по последним данным, находились в другой стране. «Мы сотрудничаем с поисковыми системами других стран, поэтому при необходимости мы можем обратиться к ним за помощью», — пояснила председатель «Долга и памяти Югры.

В дальнейшем проект «Судьба солдата» планируют проводить два раза в год. Следующий сбор пройдет 3 декабря.